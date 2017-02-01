В Нацполиции сообщили, что происходит в Авдеевке: фото
Силы Национальной полиции в Авдеевке увеличены втрое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Правопорядок сохранен, ситуация тяжелая, но контролируемая. Несмотря на отсутствие света, отопления и воды, в оперативном штабе, развернутом у местного отделения полиции, налажена работа. Группа специалистов, откомандированных из областного главка, наладила связь, установлен спутниковый телефон", - отметили в пресс-службе.
Фото: facebook.com/Оксана Гаврилюк
Еду и чай полицейские готовят на костре.
Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Поблизости, в 200 м - на местном стадионе оборудован гуманитарный штаб государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Люди идут к палаткам, где можно съесть горячий суп, выпить чаю, получить медицинскую помощь. Приходят с детьми. В очереди за чаем - 10-летний Артем, который хочет беззаботно кататься на санках, потому что сегодня школа закрыта. Люди говорят, что в квартирах 10 градусов, поэтому пришли согреться и побыть в безопасности", - добавили в пресс-службе.
Паника в городе отсутствует.
Фото: dn.npu.gov.ua
Из-за остановки энергоснабжения, которое не дают отремонтировать террористы, существуют проблемы с водой. Вода есть в резервуарах, сейчас решается вопрос ее развоза по домам.
В результате обстрела боевиками Авдеевки был ранен 63-летний мужчина.
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