Не разорвалось до 30% выпущенных по Авдеевке снарядов - Зубко

Промзона и жилая застройка города, засыпанные артиллерией террористов зачастую неразорвавшимися снарядами, нуждаются в массовом разминировании

В Авдеевке необходимо разминировать около 30% снарядов, не разорвавшихся во время обстрела города боевиками гибридной армии РФ. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"...Саперные бригады, которые должны прийти и разминировать, потому что непосредственно 29, 30 и 31 января было выпущено большое количество снарядов, которые где-то на уровне 30% не разорвались и нуждаются в разминировании", - сказал он.

Зубко подчеркнул, что работы по разминированию могут стартовать только после полного прекращения обстрелов со стороны российско-террористических войск.

По состоянию на 11:00 сегодня, 1 февраля, никаких гарантий о прекращении огня ради ремонтных работ сторона оккупантов не предоставила.

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30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

Горячая линия штаба по эвакуации в Авдеевке - (095) 215-10-03.

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