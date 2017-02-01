Россияне дали гарантии прекращения обстрела Авдеевки - Жебривский

Ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линий электропередач, питающих АКХЗ, сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке Донецкой области. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Три дня невероятных усилий президента, наших международных партнеров. Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - отметил Жебривский.

31 января глава Донецкой ОВГА уже сообщал, что в Авдеевке ремонтные бригады приступают к работе.

Однако боевики попытались штурмовать позиции сил АТО, их атака была отбита.

Жебривский позже говорил, что генералы РФ блокируют ремонт инфраструктуры Авдеевки.

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