Водоснабжение в Донецке восстанавливают под наблюдением ОБСЕ

Ремонтная бригада прибыла на место повреждения Донецкой фильтровальной станции вместе с наблюдателями от СММ ОБСЕ

Восстановление электроснабжения Донецкой фильтровальной станции (ДФС) проходит под наблюдением миссии СММ ОБСЕ. Об этом сообщили на странице миссии в Twitter.

"Патруль СММ ОБСЕ прибыл с Хугом (заместитель председателя СММ ОБСЕ, - ред.) к Донецкой фильтровальной станции. Готовы способствовать процессу ремонта", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00, ремонтная бригада прибыла на место повреждения, в ОБСЕ призвали не нарушать режим прекращения огня.

29 января 2017 года в результате обострения ситуации под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция. В случае, если не прекратятся боевые действия, то станция прекратит работу. ДФС подает воду в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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