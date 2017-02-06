Чиновницу Департамента земресурсов КГГА задержали на взятке
В понедельник, 6 февраля, следователями столичной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили при получении 40 тыс. неправомерной выгоды чиновницу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА. Об этом сообщаетпресс-служба прокуратуры Киева.
Деньги чиновница получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.
Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕДРР по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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