Во Львове в жилом доме прогремел взрыв
06.02.2017 17:55
Взрыв произошел в доме по улице Выговского
Фото: lviv.dsns.gov.ua
Во Львове в многоквартирном доме на улице Выговского произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.
"6 февраля в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Выговского, 3а, в жилом доме в квартире произошел взрыв", - сказано в сообщении.
К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.
Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в ГосЧС.
Детали выясняются правоохранительными органами.
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