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Во Львове в жилом доме прогремел взрыв

06.02.2017 17:55
Взрыв произошел в доме по улице Выговского
Во Львове в жилом доме прогремел взрыв
Фото: lviv.dsns.gov.ua

Во Львове в многоквартирном доме на улице Выговского произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

"6 февраля в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Выговского, 3а, в жилом доме в квартире произошел взрыв", - сказано в сообщении.

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в ГосЧС.

Детали выясняются правоохранительными органами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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