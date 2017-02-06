В Киеве задержан мужчина, за один час напавший на трех людей

В Киеве задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в трех вооруженных нападениях. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет заключения

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в четырех вооруженных нападениях совершенных в один день. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, три нападения подозреваемый совершил за один час.

"Злоумышленник с ножом отобрал 500 грн у работника киоска по ремонту мобильных телефонов, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последнего подозреваемый ранил в спину.

Злоумышленник был задержан у себя дома. Им оказался 44-летний уроженец Житомирской области, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

"Выяснилось, что именно он утром того же дня под подъездом дома избил пенсионерку. В конце концов пострадавшая и девушка, которая стала свидетелем события, узнали его на фото, предоставленном оперативниками", - отметили в полиции.







Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас подозреваемый находится под стражей, свою вину он не признает.

"В суде при избрании ему меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него. Следователи собирают все необходимые документы для назначения ему психиатрической экспертизы", - сказано в заявлении.

Открыты уголовные производства по факту нанесения телесных повреждений и трех разбойных нападений. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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