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Аброськин о блокаде в зоне АТО: Такие поступки вызывают презрение

07.02.2017 15:47
Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщил подробности вчерашнего инцидента на дороге Бахмут-Константиновка
Аброськин о блокаде в зоне АТО: Такие поступки вызывают презрение
Вячеслав Аброськин (фото - скриншот видео)

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Аброськина, вчера факт блокировки дороги Бахмут-Константиновка зафиксирован, есть уголовное производство. 

"Следствие даст оценку каждому. Назначено служебное расследование, материалы будут переданы в прокуратуру", - сказал Аброськин.

Он уточнил, что нардеп после вчерашнего инцидента доставил троих человек в больницу. 
 
"Очень неприятно, что в эти события втягивают полицию", - подчеркнул Аброськин.

Аброськин сказал, что после этого инцидента боевики начали обстрел Курдюмовки, в результате которого погиб 15-летний мальчик. 

Он объяснил, что сотрудники полиции были переброшены в этот населенный пункт для оказания помощи местным жителям.

"Все эти события не красят граждан Украины, не красят тех людей, кто считает что может оскорбить сотрудника полиции", - сказал Аброськин.

По его словам, сотрудники донецкой полиции существенно отличаются от других полицейских, поскольку многие из них были в АТО, воевали с боевиками и испугать их угрозами от некоторых нардепов сложно.

"Сейчас в столь тяжелое время, когда жители страдают по всей лини разграничения, когда выживает Марьинка и Красногоровка, когда маленькие дети падают на матрасы при обстрелах, такие поступки вызывают презрение. Срывать сейчас сотрудников полиции в такое время я считаю, что это - преступление. Придет время, когда люди, которые дестабилизируют, они ответят. Сегодня вы - народный депутат. А завтра - нет", - сказал Аброськин.

Он подчеркнул, отвечая на вопрос, превысила ли полиция вчера свои полномочия: "Мы пытались освободить проезд. Нашим действия должна дать прокуратура Донецкой области, изучив все материалы".

В настоящее время ,  говорит Аброськин, движение в Донецкой области возобновлено. 

"Дороги разблокированы, поезда двигаются, какой-либо информации от Донецкой залізници нет. В случае дестабилизации ситуации полиция будет применять адекватные и законные меры ", - добавил он.

Вчера Аброськин у себя в Facebook cообщил: "Титушки в автобусах, а на дороге Бахмут-Константиновка" появились "регуляторы" - "добропорядочные граждане" в балаклавах".

6 февраля сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорог были задействованы силы Нацполиции.

2 февраля участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка.

30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.

27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.

26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.

25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

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По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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