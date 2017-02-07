Аброськин о блокаде в зоне АТО: Такие поступки вызывают презрение

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщил подробности вчерашнего инцидента на дороге Бахмут-Константиновка

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Аброськина, вчера факт блокировки дороги Бахмут-Константиновка зафиксирован, есть уголовное производство.





"Следствие даст оценку каждому. Назначено служебное расследование, материалы будут переданы в прокуратуру", - сказал Аброськин.



Он уточнил, что нардеп после вчерашнего инцидента доставил троих человек в больницу.



"Очень неприятно, что в эти события втягивают полицию", - подчеркнул Аброськин.



Аброськин сказал, что после этого инцидента боевики Аброськин сказал, что после этого инцидента боевики начали обстрел Курдюмовки, в результате которого погиб 15-летний мальчик.



Он объяснил, что сотрудники полиции были переброшены в этот населенный пункт для оказания помощи местным жителям.



"Все эти события не красят граждан Украины, не красят тех людей, кто считает что может оскорбить сотрудника полиции", - сказал Аброськин.



По его словам, сотрудники донецкой полиции существенно отличаются от других полицейских, поскольку многие из них были в АТО, воевали с боевиками и испугать их угрозами от некоторых нардепов сложно.



"Сейчас в столь тяжелое время, когда жители страдают по всей лини разграничения, когда выживает Марьинка и Красногоровка, когда маленькие дети падают на матрасы при обстрелах, такие поступки вызывают презрение. Срывать сейчас сотрудников полиции в такое время я считаю, что это - преступление. Придет время, когда люди, которые дестабилизируют, они ответят. Сегодня вы - народный депутат. А завтра - нет", - сказал Аброськин.







Он подчеркнул, отвечая на вопрос, превысила ли полиция вчера свои полномочия: "Мы пытались освободить проезд. Нашим действия должна дать прокуратура Донецкой области, изучив все материалы".





В настоящее время , говорит Аброськин, движение в Донецкой области возобновлено.





"Дороги разблокированы, поезда двигаются, какой-либо информации от Донецкой залізници нет. В случае дестабилизации ситуации полиция будет применять адекватные и законные меры ", - добавил он.



