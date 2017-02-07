Аброськин о блокаде в зоне АТО: Такие поступки вызывают презрение
Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент ЛІГА.net.
Он уточнил, что нардеп после вчерашнего инцидента доставил троих человек в больницу.
"Очень неприятно, что в эти события втягивают полицию", - подчеркнул Аброськин.
Аброськин сказал, что после этого инцидента боевики начали обстрел Курдюмовки, в результате которого погиб 15-летний мальчик.
Он объяснил, что сотрудники полиции были переброшены в этот населенный пункт для оказания помощи местным жителям.
"Все эти события не красят граждан Украины, не красят тех людей, кто считает что может оскорбить сотрудника полиции", - сказал Аброськин.
По его словам, сотрудники донецкой полиции существенно отличаются от других полицейских, поскольку многие из них были в АТО, воевали с боевиками и испугать их угрозами от некоторых нардепов сложно.
"Сейчас в столь тяжелое время, когда жители страдают по всей лини разграничения, когда выживает Марьинка и Красногоровка, когда маленькие дети падают на матрасы при обстрелах, такие поступки вызывают презрение. Срывать сейчас сотрудников полиции в такое время я считаю, что это - преступление. Придет время, когда люди, которые дестабилизируют, они ответят. Сегодня вы - народный депутат. А завтра - нет", - сказал Аброськин.
2 февраля участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка.
30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона.
27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах.
26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса.
25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.
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По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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