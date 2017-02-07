В Никополе из-за вспышки африканской чумы свиней ввели карантин

В Никополе на Днепропетровщине произошел третий случай африканской чумы свиней в Днепропетровской области. Главный ветврач области заявил о карантине

В Никополе Днепропетровской области из-за вспышки африканской чумы ввели карантин. Об этом сообщил главный врач Никопольского государственной больницы ветеринарной медицины Геннадий Сопко, передает Радио Свобода.

По его данным, в Никополе произошел уже третий случай африканской чумы свиней в области: два предыдущих были зафиксированы в Синельниковском и Криворожском районах.

Как отметил Сопко, в городе подтвержден случай заболеваемости только одного животного. Однако, согласно норм, были уничтожены все 11 свиней, которые содержались в хозяйстве вместе с инфицированным животным.

Он добавил, что карантин, введенный из-за вспышки инфекции, предусматривает запрет на реализацию в организации ее выявления всей животноводческой продукции непромышленного производства.

Однако с 8 февраля предприниматели Никополя смогут реализовывать на рынках яйца, молочные продукты, рыбу и мед. Запрет на продажу мяса и мясопродуктов всех видов непромышленного изготовления остается в силе.

Во вторник в Никопольский городском совете сообщили, что карантин продлится не менее 40 дней.

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