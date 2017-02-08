В Донецке уничтожен террорист Гиви

Михаил Толстых убит в своем кабинете. Боевики сетуют, что ликвидация известного жестокостью к пленным террориста - дело рук "украинских диверсантов"

Сегодня утром, 8 февраля, в Донецке в результате взрыва был ликвидирован один из полевых командиров незаконных вооруженных формирований во временно оккупированной части Донбасса Михаил Толстых, известный в СМИ по кличке "Гиви". Об этом сообщают ресурсы боевиков, данные подтверждают источники ЛІГА.net в Донецке.

Террорист командовал подразделением "Сомали" гибридной российской армии на востоке Украины и был известен особо жестоким отношением к заложникам из Вооруженных Сил Украины, в частности к пленным киборгам из числа защитников бывшего Донецкого аэропорта.

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", - говорится в сообщении основного онлайн-ресурса террористической организации ДНР.

По данным источников ЛІГА.net в Донецке, информация верна: Толстых уничтожили в его кабинете на базе подразделения. В результате взрыва в штабе НВФ возник сильный пожар. Сейчас место ликвидации боевика оцеплено, никого не пускают. "Традиционно обвиняют украинских диверсантов", - отметил источник.

Руководитель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в эфире одного из украинских каналов также подтвердил факт убийства боевика.

Читайте также: "Моторола" перед смертью: Меня убьют - не чужие, так свои

Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.