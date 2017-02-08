Винницкого бизнесмена подозревают в даче взятки майору СБУ

Как сообщили в СБУ, предприниматель предлагал деньги за прекращение расследования в отношении его фирмы, занимающейся переработкой лесоматериалов

В Житомире задержан винницкий предприниматель, якобы пытавшийся дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Бизнесмена задержали во время совместной спецоперации Службы безопасности и военной прокуратуры.



Как сообщают правоохранители, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудники управления СБУ в Житомирской области разоблачили ряд существенных нарушений в хозяйственной деятельности винницкого предприятия, занимающегося переработкой и хозяйственными операциями с лесоматериалами.



"Прекращение расследования, грозившего бизнесмену штрафом и применением спецсанкций к предприятию, делец оценил в 4 тысячи грн, которые и предложил майору СБУ. Кроме того, потом он пообещал платить по 1 тысяче грн "откупного" с каждой успешной хозяйственной операции своей фирмы", - говорится в сообщении.



Предпринимателя задержали вечером 7 февраля 2017 года возле административного здания управления СБУ в Житомире, когда он якобы пытался передать деньги офицеру.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение).



Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, сейчас в отношении бизнесмена готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

6 февраля 2017 года прокуратура Киева сообщила о задержании на взятке чиновницы департамента земельных ресурсов КГГА.



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