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Винницкого бизнесмена подозревают в даче взятки майору СБУ

08.02.2017 11:14
Как сообщили в СБУ, предприниматель предлагал деньги за прекращение расследования в отношении его фирмы, занимающейся переработкой лесоматериалов
Винницкого бизнесмена подозревают в даче взятки майору СБУ
Фото: ssu.gov.ua

В Житомире задержан винницкий предприниматель, якобы пытавшийся дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Бизнесмена задержали во время совместной спецоперации Службы безопасности и военной прокуратуры.

Как сообщают правоохранители, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудники управления СБУ в Житомирской области разоблачили ряд существенных нарушений в хозяйственной деятельности винницкого предприятия, занимающегося переработкой и хозяйственными операциями с лесоматериалами.

"Прекращение расследования, грозившего бизнесмену штрафом и применением спецсанкций к предприятию, делец оценил в 4 тысячи грн, которые и предложил майору СБУ. Кроме того, потом он пообещал платить по 1 тысяче грн "откупного" с каждой успешной хозяйственной операции своей фирмы", - говорится в сообщении.

Предпринимателя задержали вечером 7 февраля 2017 года возле административного здания управления СБУ в Житомире, когда он якобы пытался передать деньги офицеру.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение).

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, сейчас в отношении бизнесмена готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

6 февраля 2017 года прокуратура Киева сообщила о задержании на взятке чиновницы департамента земельных ресурсов КГГА.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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