Блокада в зоне АТО: участники установили вторую палатку в Бахмуте

В штабе блокады заявляют, что прибыли новые добровольцы в Бахмут Донецкой области

Сегодня, 8 февраля, участники блокады установили вторую палатку на редуте в Бахмуте Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба блокады.

"На редут прибыли новые добровольцы, которые готовы приложить максимум усилий, чтобы прекратить торговлю с оккупантами. Все заявления в СМИ о том, что блокада прекращена, отсутствует поддержка общества - это откровенная дезинформация", - говорится в сообщении штаба.





Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что никто не имеет права блокировать дорогу в военное в время в регионе, и такие поступки вызывают презрение.

Он сообщил, что все дороги были разблокированы по состоянию на 7 февраля.

6 февраля сообщалось , что вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорог были задействованы силы Нацполиции.

2 февраля участники блокады оккупированного Донбасса заблокировали движение на железнодорожном переезде на станции Курдюмовка. 30 января сообщалось, что в Луганской области на железной дороге участники блокады заявили о возможном уничтожении магистралей в случае их разгона. 27 января ветераны АТО заявили, что готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в вагонах. 26 января сообщалось, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступил против блокады оккупированных территорий Донбасса. 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово. Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. Читайте также: Блокада оккупированных территорий: что ещё, кроме пара По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство. Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.