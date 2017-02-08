Ликвидация боевика Гиви: новые подробности

На место уничтожения террориста Гиви попали только российские пропагандистские СМИ

Боевики террористической организации ДНР не разрешили снимать зарубежным СМИ место ликвидации пророссийского наемника Гиви. Эту информацию LIGA.net сегодня подтвердили несколько источников в оккупированном Донецке.

"Сказали, что камеры разобьют, если начнем съемку, пустили утром туда только российские СМИ", - сказал источник LIGA.net.

Группы зарубежных журналистов были вынуждены ждать несколько часов на сильном морозе возле здания военной части в Макеевке по улице Фонтанная, полагая, что ситуация может измениться.

В пятницу, 10 февраля, будут похороны террориста.

В оккупированной части Донецкой области был объявлен план перехват. Но "по городу пока не заметен", сказал собеседник.

Боевики говорят, что Гиви был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель. "У него не было никаких шансов спастись", - добавил источник в городе.

Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

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Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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