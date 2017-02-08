Аваков: Заказ на убийство Шеремета мог поступить из России

Следствие не исключает версию заказного политического убийства журналиста Павла Шеремета, заказ на которое поступил из Российской Федерации

Следствие не исключает версию заказного политического убийства журналиста Павла Шеремета, заказ на которое поступил из Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net.

"Я озвучу несколько фактов практически без выводов. На месте преступления в момент его совершения, как известно, присутствовала съемочная группа 17-го канала, которая пыталась вести прямую трансляцию событий. Ровно такая же ситуация у нас была 16 апреля 2015 года во время ситуации вокруг убийства Олеся Бузины", - отметил он.

Кроме того, в результате мониторинга телефонных соединений в районе и в момент взрыва в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами. Активизация части из этих абонентов совпадает по сигналам с информационной активностью во время крестного хода УПЦ МП в июле, и в тот же период под предлогом участия "в неком мероприятии приверженцев нетрадиционной церкви в Киеве... организованно въехала большая группа граждан Российиской Федерации".

Аваков утверждает, что соединения мобильных телефонов этой группы зафиксированы вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром в районе взрыва. "Мы изучаем этих людей и их активность в течение нескольких дней в Киеве. Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления", - отметил он.

Аваков напомнил, что Шеремет в своих публикациях поднимал тему вербовки российской ФСБ украинских граждан для проведения диверсионно-дестабилизационной работы в Украине.

"Еще один факт. Павел Шеремет был другом российского оппозиционера Бориса Немцова, помогал ему в написании книги "Исповедь бунтаря", книга была напечатана в типографии Ярославля, РФ, по заказу издательства "Партизан", владельцем которого являлся Шеремет. После убийства Немцова его соратники собирали деньги на издание его книги "Путин. Война", посвященной событиям на Донбассе. В России книга запрещена, имеется информация, что печать планируется в издательстве "Партизан". За три дня до убийства Шеремета в Киев приезжал соратник Немцова Владимир Кара-Мурза младший, который встречался с журналистами. По словам свидетелей, Кара-Мурза обратился к Шеремету за помощью в создании фильма, посвященному годовщине убийства Бориса Немцова, и журналист намеревался передать материалы для фильма и участвовать в его создании Обращаю ваше внимание, что несколько дней назад после презентации этого фильма российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза был срочно госпитализрован и находится в критическом состоянии в больнице. По информации медиков, речь идет об отравлении неустановленным веществом", - отметил он.

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20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

Ранее на запрос УП в полиции ответили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства.

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