В Амстердаме на площади нашли взрывчатку: люди эвакуированы

Очевидцы сообщили, что это ручная граната. Однако представитель полиции не смог подтвердить эту информацию

Полиция Амстердама обнаружила "небольшое взрывное устройство" в общественном месте возле площади Лейдсеплейн. Об этом сообщает местное издание NU со ссылкой на заявление полиции.

Полиция эвакуировала часть людей вокруг места обнаружения подозрительного предмета.

Очевидцы сообщили изданию, что это ручная граната. Однако представитель полиции не смог подтвердить эту информацию.

3 февраля в Днепровском районе Киева в окно ресторана бросили гранату, пострадавших в результате взрыва нет.

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