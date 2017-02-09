ОБСЕ зафиксировала в Дебальцево и Светлодарске более 300 взрывов

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что были слышны выстрелы из артиллерии и крупнокалиберного пулемета

В оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) в ночь с 6 на 7 февраля команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ слышала 133 взрыва неопределенного происхождения в 7-9 км к северо-западу. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Этой же ночью в Светлодарске (57 км северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 199 взрывов, из которых 49 были оценены ими как выстрелы из артиллерии в 5-7 км к юго-юго-востоку, семь - как выстрелы из артиллерии в 5-7 км к северо-северо-востоку, 15 - разрывы артиллерийских снарядов в 5-7 км к юго-юго-востоку и 138 взрывов неопределенного происхождения в 5-7 км к юго-юго-востоку и юго-востоку.

7 февраля, находясь на той же позиции, команда СММ слышала 120 взрывов неопределенного происхождения и 12 взрывов, оцененных как выстрелы из системы вооружения неустановленного типа.

Все эти взрывы были зафиксированы в 4-7 км к юго-юго-востоку.

"Позже, в этот же день, наблюдатели слышали 20 взрывов, которые они оценили как выстрелы из артиллерии, 40 очередей из крупнокалиберного пулемета в 3-7 км к северо-востоку, а также многочисленные одновременные взрывы, оцененные как огонь из артиллерийских систем неустановленного типа, и множественные перекрестные очереди из крупнокалиберных пулеметов в 4-6 км к юго-юго-востоку.

В Донецкой области в течение суток, с вечера 3 по вечер 4 февраля, ОБСЕ зафиксировала сокращение количества нарушений режима прекращения огня, среди которых более 800 взрывов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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