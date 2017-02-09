В ДТП в Херсонской области погиб пограничник

Трое пограничников-контрактников ехали утром на службу и на скользкой дороге съехали в кювет

Сегодня, 9 февраля, утром в Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погиб пограничник. Об этом сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает Укринформ.



Еще двое пограничников травмированы.



Авария произошла в Каланчацком районе. Легковой автомобиль, в котором ехали трое служащих, на скользкой дороге съехал в кювет и перевернулся.



Все трое - контрактники. Они ехали из Каланчака, где живут, на службу в село Преображенка в отдел пограничной службы.



В ГПСУ отметили, что пограничники ехали на своей машине и были трезвыми.



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