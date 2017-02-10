ИС: оккупанты усилили передний край обороны кадровыми военными РФ

Под Донецком появились группы российских военных, которые действуют обособленно от наемников из РФ и местных предателей на службе у оккупационных сил

На ряде участков линии боевого столкновения в Донбассе отмечается вывод в первую линию кадровых военнослужащих российской армии, в основном переодетых в форму местных боевиков. Об этом сообщает сводка группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным агентуры ИС на временно оккупированной территории востока страны, российские военные выводятся на "ноль" целыми подразделениями уровня взвод-рота. На некоторых участках эти подразделения действуют вместе с бандформированиями коллаборационистов, попеременно чередуясь вдоль линии фронта. Как отмечает источник, командование оккупантов таким образом повышает устойчивость обороны за счет кадровых военнослужащих ВС РФ.

Активная перегруппировка противника зафиксирована в Петровском районе Донецка, на Трудовских. На грузовиках - до 10 Уралов - на передний край переброшены новые подразделения.

Около Донецка, на Спартаке и Путиловке, агентура заметила появление военных ВС РФ. Небольшие группы кадровых российских военных по 10-15 человек при одной-двух бронемашинах или грузовиках (часто с крупнокалиберными пулеметами, АГС-17, минометом 2Б9 Василек) избегают контактов с местными боевиками и наемниками из России.

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За счет переброски "мобилизованных силовиков ДНР" оккупанты накапливают живую силу на участке Веселое-Спартак в Ясиноватском районе. Одновременно в среде боевиков задействованного в боях под Авдеевкой НВФ распространяется информация о решении главарей ДНР по проведению наступательной операции и "возвращению в кратчайшие сроки потерянных на авдеевском направлении позиций Алмаз, Алмаз-1 и Алмаз-2". Большая часть боевиков относится к возможности этого скептически, отмечает агентура ИС.

В связи с боями в районе Авдеевке и Ясиноватской развязки командиры войск террористической организации ДНР предпринимают значительные усилия по оборудованию подъездной коммуникации по трассе Е-50 на участке между Углегорском-Пантелеймоновкой и Бетмановым: строят опорники и узлы обороны.

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Также Россия не перестает гнать в оккупированную часть Донецкой области боеприпасы и вооружение. Так, 10 вагонов с БК к стрелковому вооружению, 120-мм минометам и артиллерийским орудиям прибыли в Амвросиевку и Иловайск.





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