ОБСЕ: 40% взрывов в Донбассе за неделю были вызваны Градами

По словам замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, в результате обстрелов погибли восемь гражданских, 30 мирных жителей получили ранения

Более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент LIGA.net.



По его словам, прошедшая неделя была одной из наихудших на протяжении длительного периода наблюдений на востоке Украины.

"За последние 13 месяцев наблюдались всплески насилия, но ничего из этого нельзя сравнить с тем, что происходило за прошедшую неделю… Количество нарушений режима прекращения огня выросло втрое. Количество взрывов при применении вооружения, запрещенного минскими договоренностями - минометов, танков, артиллерии, - выросло в шесть раз", - сказал Хуг, отметив, что 40% взрывов являются результатом применения реактивных систем залпового огня.



Как сообщил представитель ОБСЕ, в результате обстрелов пострадали 30 человек из числа гражданского населения, восемь мирных жителей погибли.

При этом Хуг отметил, что обе стороны - и ВСУ, и террористы ДНР/ЛНР - нарушают режим прекращения огня и несут ответственность за гибель и ранения гражданских.

Также он заявил, что ни одна сторона не предоставила СММ ОБСЕ информацию об отводе вооружений в районе Авдеевки, Донецка и Ясиноватой, как это было определено договоренностями трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года.





Статистика нарушений режима прекращения огня с начала 2016 года (источник - twitter.com/OSCE_SMM)









Статистика нарушений режима прекращения огня с начала 2017 года (источник - twitter.com/OSCE_SMM)

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