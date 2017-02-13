В Меджлисе прокомментировали инцидент на Чонгаре с участием ВСУ
Инцидент между украинскими военнослужащими и членами крымскотатарской общественной организации Аскер, произошедший в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре, был спровоцирован бойцами Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем Facebook заявил народный депутат от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, началом конфликта послужило "немотивированное и силовое занятие" военными обустроенной Аскером территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана.
"В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации Аскер, предпринимались попытки применения физической силы к членам Аскера", - заявил Чубаров.
Он добавил, что сейчас на месте инцидента работают представители Нацполиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции Гражданская блокада Крыма Ленур Ислямов.
Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в ОК Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ в Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма.
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В то же время ряд СМИ сообщали о якобы нападении военных на общественную организацию Аскер и базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в Чонгаре. В ОК Юг эту информацию опровергают.
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