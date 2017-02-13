В Меджлисе прокомментировали инцидент на Чонгаре с участием ВСУ

Глава Меджлиса Рефат Чубаров утверждает, что конфликт спровоцировали военные, занявшие базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана

Инцидент между украинскими военнослужащими и членами крымскотатарской общественной организации Аскер, произошедший в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре, был спровоцирован бойцами Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем Facebook заявил народный депутат от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



По его словам, началом конфликта послужило "немотивированное и силовое занятие" военными обустроенной Аскером территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана.



"В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации Аскер, предпринимались попытки применения физической силы к членам Аскера", - заявил Чубаров.



Он добавил, что сейчас на месте инцидента работают представители Нацполиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции Гражданская блокада Крыма Ленур Ислямов.

Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в ОК Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ в Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма.

Читайте также: Инцидент на границе с оккупированным Крымом: подробности от ОК Юг

В то же время ряд СМИ сообщали о якобы нападении военных на общественную организацию Аскер и базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана в Чонгаре. В ОК Юг эту информацию опровергают.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.