Инцидент на Чонгаре: подробности от Нацполиции

Местная жительница сообщила полицейским о перекрытии неизвестными лицами автодороги Харьков - Симферополь. Правоохранители проводят проверку

В результате конфликта между украинскими военнослужащими и членами крымскотатарской общественной организации Аскер, произошедшего в ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре, была перекрыта автодорога, ведущая в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.



Согласно сообщению, в дежурную часть Генического отдела полиции позвонила 45-летняя жительница Новотроицкого района и сообщила, что вблизи села Чонгар, на автодороге Харьков - Симферополь, неизвестные лица перекрыли дорогу и не пропускают ее автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.



"Полицейские установили, что возле Чонгара между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Продолжается проверка", - сообщили в полиции.

Ранее сегодня, 13 февраля 2017 года, в оперативном командовании Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

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В то же время в Меджлисе утверждают, что военные силой захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Чонгаре, повредили имущество и напали на членов общественной организации Аскер.



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