Минобороны о пропавших разведчиках: Идет поисковая операция
13.02.2017 15:17
В Минобороны не уточнили количество пропавших бойцов АТО в оккупированном Донбассе
Фото: EPA
В настоящее время идет поисковая операция украинских разведчиков, которые пропали несколько дней назад в зоне АТО. Об этом LIGA.net сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", - отметил Мотузяник.
По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.
Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.
В то же время боевики террористической организации ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.
11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.
"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", - отметил Мотузяник.
По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.
Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.
"Это все требует проверки, мы этим сейчас занимаемся, давайте подождем", - сказал он.
В то же время боевики террористической организации ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.
11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.
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