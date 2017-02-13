Минобороны о пропавших разведчиках: Идет поисковая операция

В Минобороны не уточнили количество пропавших бойцов АТО в оккупированном Донбассе



"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", - отметил Мотузяник.



По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.



Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.





"Это все требует проверки, мы этим сейчас занимаемся, давайте подождем", - сказал он.



В то же время боевики террористической организации ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.



11 февраля 11 февраля сообщалось , что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.





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