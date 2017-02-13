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Минобороны о пропавших разведчиках: Идет поисковая операция

13.02.2017 15:17
В Минобороны не уточнили количество пропавших бойцов АТО в оккупированном Донбассе
Минобороны о пропавших разведчиках: Идет поисковая операция
Фото: EPA
В настоящее время идет поисковая операция украинских разведчиков, которые пропали несколько дней назад в зоне АТО. Об этом LIGA.net сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Пытаемся наладить связь, идет поисковая операция, эта оперативная информация, подробностей сказать не могу", - отметил Мотузяник.

По его словам, это произошло на оккупированной территории Луганской области.
 
Мотузяник не стал уточнять количество пропавших украинских военных и не подтвердил факт их возможной cмерти.

"Это все требует проверки, мы этим сейчас занимаемся, давайте подождем", - сказал он. 

В то же время боевики террористической организации ЛНР говорят, что группа бойцов АТО могла погибнуть.

11 февраля сообщалось, что в условленное время группа украинских военных, которая выполняла задание на переднем краю позиций ВСУ, не вышла на связь.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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