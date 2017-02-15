На Щегловском кладбище в Донецке появилось более 100 могил - ИС
В Донецке на территории Щегловского кладбища в Киевском районе обнаружено большое количество свежих захоронений - более сотни новых могил с середины января по середину февраля. Об этом сообщает сводка группы военных экспертов Информационное сопротивление.
Также с целью дискредитации ВСУ боевики продолжают обстрелы гражданских объектов на временно подконтрольной им территории, тут же обвиняя в преступлениях Украину. За последние дни такие провокации отмечены около Дебальцево, Горловки и Докучаевска.
Со снижением интенсивности артобстрелов в районах Троицкого, Новоселовки, Каменки, Марьинки та Новотроицкого резко активизировались снайперские группы боевиков.
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Как отмечают информаторы ИС, "спецслужбы ДНР" в ходе выявления некой агентуры украинской разведки в "отделах МВД" ежемесячно пропускают личный состав через полиграф. В случае подозрений на отсутствие лояльности и при попытках обмануть детектор лжи коллаборационистов наказывают отправкой в составе сводных команд на первую линию обороны на срок до трех месяцев.
Также боевики проверяют переселенцев, проживающих в Зугрэсе, Харцызске и Иловайске, на предмет "пособничества и агентурных связей" с представителями украинских спецслужб и силовых структур.
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Тем временем в Ростов-на-Дону (РФ) в гостинице Звезда прошел трехдневный семинар для "журналистов ДНР" под патронатом представителей российских пропагандистских СМИ - каналов Life (экс-LifeNews), Россия 24, Первый канал (ОРТ), а также газеты Комсомольская правда - Москва. Мероприятие прошло при кураторстве ФСБ РФ.
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