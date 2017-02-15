Чиновник Гоструда пойман на взятке в 112 тыс грн - прокуратура
Главный государственный инспектор управления Госслужбы по вопросам труда в Киевской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 112 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Согласно сообщению, указанную сумму чиновник требовал от представителя частного предприятия за выдачу разрешения на работу восьми газовых заправок в столице и Киевской области.
Подозреваемый был задержан сотрудниками прокуратуры и СБУ сразу после получения средств в среду, 15 февраля 2017 года.
10 февраля сообщалось, что в Днепре сотрудники Нацполиции и военной прокуратуры задержали заместителя начальника одного из отделов областного управления Госгеокадастра, подозреваемого в получении 364 тысяч грн взятки.
Фото и видео: kyiv.gp.gov.ua
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