Жебривский сообщил подробности разрушительного обстрела Авдеевки

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации, обстрел боевиков разрушил 3 дома в Авдеевке, ранение получили 2 мирных жителей, один погиб

В результате артиллерийского обстрела в Авдеевке Донецкой области пострадали три дома, один мирный житель погиб, еще двое получили травмы. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Рашисты снова обстреляли Авдеевку. Стреляли из артиллерии большого калибра ориентировочно в 18:20.

Один снаряд попал в дом на ул. Гагарина 1. Снаряд пробил перекрытия 5 и 4 этажей и все это обрушилось на третий этаж. Но чудом, плиты сложились как карточный домик. И под этой полостью господь спас трех человек - двух мужчин и одну женщину. Спасатели их уже освободили из-под завалов", - написал Жебривский.

Из-за обстрела дома по улице Гагарина ранение в голову получил мужчина 1973 года рождение, однако из-за травмы он скончался в больнице.

"По предварительным данным есть опасность смещения фасадных плит в доме. Всего в этом доме повреждены 5 квартир", - добавил Жебривский.









Снаряд боевиков попал еще в один дом на этой улице, в квартиру на 4 этаже дома. "Взрывом была разорвана система отопления. Горячая вода под давлением вырвалась в квартиру. В результате значительные ожоги получил 76-летний житель квартиры. Скорая уже повезла его в ожоговый центр Днепропетровска", - добавил глава ВГА.

Еще один снаряд боевиков залетел в окно в магазин на первом этаже в доме по ул Гагарина, 12, в котором в это время находились четыре девушки. Однако, никто из них не пострадал.













Также одного раненого мужчину госпитализируют, информация о его состоянии уточняется.

Сегодня вечером, 16 февраля, подконтрольные РФ бандформирования из артиллерии обстреляли жилой сектор Авдеевки.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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