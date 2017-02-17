Боевики дважды обстреляли дорожный коридор возле Марьинки

Позиции КПВВ Марьинка и одноименного контрольного поста гибридная армия обстреляла из минометов, стрелкового оружия и гранатометов

За прошлые сутки боевики из минометов, стрелкового оружия и гранатометов дважды обстреляли позиции контрольного пункта въезда-выезда Марьинка и одноименного контрольного поста. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Обстрел КПВВ Марьинка был осуществлен из миномета и стрелкового оружия. Во время обстрела пропуск лиц через контрольный пункт не осуществлялся", - говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, по контрольному посту Марьинка огонь террористы открывали из гранатомета.

В обоих случаях обстрелы российские наемники осуществляли со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории, отмечают в ГПСУ.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.

Боевики 66 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 16 февраля, трое военнослужащих погибли и 10 получили ранения.

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