При попытке сбыта военного имущества задержан пограничник - ГПУ

Инспектора одного из погранотрядов задержали при попытке продать семь разгрузочных жилетов на сумму более 20 тысяч грн, сообщили в Генпрокуратуре

Инспектор одного из пограничных отрядов Госпогранслужбы задержан при попытке реализации военного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий в январе-феврале 2017 года из корыстных побуждений похитил из складских помещений военное имущество.



Пограничника задержали 15 февраля 2017 года во время продажи семи разгрузочных жилетов общей стоимостью более 20 тысяч грн, сообщили в ГПУ.



По данному факту военная прокуратура Херсонского гарнизона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).



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"Сейчас военной прокуратурой готовятся сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения и обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.



4 февраля 2017 года сообщалось, что правоохранители разоблачили военнослужащего одной из воинских частей Херсонской области, который торговал боеприпасами.



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