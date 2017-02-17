ГПУ проводит обыск в компании семьи депутата Радикальной партии

Как следует из публикации на сайте Радикальной партии Олега Ляшко, обыски проходят в компании семьи народного депутата от партии Сергея Рыбалки

Генпрокуратура проводит обыски в офисных помещениях компании S.Group в Днепре в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины проводятся обыски в офисных помещениях группы компаний "S.Group", что находится в г. Днепр, в пределах уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК), покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, а именно 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК) и служебного подлога (ст. 366 УК)", - сказано в сообщении.

Как следует из публикации на сайте Радикальной партии Олега Ляшко, обыски проходят в компании народного депутата от партии Сергея Рыбалки.

Ляшко назвал ообыски "местью нам со стороны генерального прокурора Юрия Луценко за то, что фракция РПЛ не голосовала за инициированные им изменения в уголовно-процессуальный кодекс".

Лидер фракции сообщил, что обыски прошли также в офисе Днепропетровского областного отделения Радикальной партии.

Сам депутат Рыбалка подтвердил информацию о том, что компания S.Group принадлежит его семье. "Сегодня представители Генпрокуратуры и СБУ ворвались в офис Днепропетровского областного отделения Радикальной партии Олега Ляшко и в центральный офис корпорации S.Group, которая принадлежит моей семье", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Он назвал происходящее "политическим давлением на меня, как представителя оппозиционной Радикальной партии, на всю партию за нашу принципиальную позицию".

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