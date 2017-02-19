В центре Киева после столкновений задержаны несколько человек

По словам нардепов Егора Соболева и Семена Семенченко, нескольким людям также понадобилась помощь медиков

В центре Киева в результате столкновений между участниками "блокадного шествия" и полицией задержаны несколько человек. Еще несколько - оказались в скорой помощи. Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев, находящийся на Майдане, в эфире Hromadske.

По словам Соболева, среди задержанных также руководитель организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

Народный депутат Семен Семенченко сообщил, что "задержаны несколько оуновцев". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3", - сообщил также Семенченко.

Ранее сообщалось, что на улице Институтской в центре Киева участники "блокадного шествия" сломали секцию забора и бросали в полицию петарды.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.