СБУ ликвидировали сеть нарколабораторий в Хмельницкой области

Ежедневно подозреваемые изготавливали от двух до пяти кг наркотиков и сбывали их через налаженную сеть на территории Хмельницкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали три нарколаборатории по производству амфетамина в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Ежедневно подозреваемые изготавливали от двух до пяти кг наркотиков и сбывали их через налаженную сеть на территории Хмельницкой области.

Правоохранители задержали подозреваемых при изготовлении очередной партии "товара".

Во время обысков по 14 адресам правоохранители изъяли один кг амфетамина, 10 кг каннабиса, химические соединения и реактивы, а также оборудование и огнестрельное оружие.

Общая сумма изъятого по ценам черного рынка составляет более 500 тыс. грн.





Фото: ssu.gov.ua

11 подозреваемым сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса - незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и ст. 309 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

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