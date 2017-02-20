Полиция составила протоколы на задержанных в Киеве протестующих

После составления административных протоколов задержанные были отпущены

Задержанных 19 февраля протестующих в центре Киева шестерых человек доставили в управление полиции, установили их личности и после оформления всех документов отпустили. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В результате столкновения на контрольно-пропускном пункте, установленном возле Европейской площади, в территориальное управление полиции доставили шестерых человек. После установления их личных данных правоохранители составили административные протоколы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что против пяти человек - по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще одного - по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)

В полиции добавили, что в дежурную часть киевской милиции поступили сообщения о том, что шесть человек обратились к врачам с телесными повреждениями. Все материалы зарегистрированы и будут направлены в органы прокуратуры для принятия решения, сообщает пресс-служба.

19 февраля 2017 года в центре Киева в результате столкновений между участниками "блокадного шествия" и полицией были задержаны несколько человек.

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