Чиновник присвоил 3 млн грн госсредств и пытался сбежать в Крым

Директор госпредприятия планировал скрыться от следствия в аннексированном Россией Крыму, но был задержан силовиками на пункте пропуска Чонгар

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора одного из государственных предприятий Каменка-Днепровского района Запорожской области по подозрению в присвоении около 3 млн грн госсредств. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В 2015 году чиновник заключил с частными предпринимателями ряд договоров купли-продажи биологического актива.

По результатам сделок фермерам было выделено около 700 га обработанных и засеянных земельных участков для ведения сельского хозяйства.

В то же время, на самом деле никакие сельскохозяйственные работы на земучастках не велись, а полученные от договоров около 3 млн грн злоумышленник присвоил.





Директор госпредприятия намеревался скрыться от следствия в аннексированном Россией Крыму, но был задержан правоохранителями на пропускном пункте Чонгар.





При осмотре оперативники спецслужбы изъяли у задержанного $6 тыс.





Фото: ssu.gov

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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