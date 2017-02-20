Штаб подразделения боевиков под Авдеевкой перевели в бункер - ИС

Причиной переноса штаба боевиков - взрыв авто с боеприпасами в Донецке пару недель назад, о котором оккупанты заявили, что "это была Точка-У сил АТО"

Командование "армии ДНР" приняло решение перебазировать штаб подразделения, воюющего против Украины под Авдеевкой, в специально построенный бункер у шахты Бутовская около поселка Минеральное. Причиной этого стал мощный взрыв 2 февраля в Донецке грузовика с боеприпасами, говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Одновременно с этим главари боевиков рассказали подчиненным об ужесточении ответственности за нарушение правил техники безопасности при транспортировке и погрузке/разгрузке боеприпасов.

На временно оккупированной территории Луганской области прошла очередная волна организованных "силовиками ЛНР" изъятий "незаконно хранимого оружия и боеприпасов", а также "задержания виновных". За выходные изъято - безоболочное взрывное устройство, шесть гранат РГД-5, три гранаты Ф-1, пару автоматов АКМ и АКС-74, 4 пистолета Макарова, в том числе один с глушителем, сотни патронов и взрыватели.

Шестеро задержанных - "отошедшие от дел" боевики, хранившие оружие и боеприпасы по месту жительства и неоднократно ранее угрожавшие окружающим применить его.

Смотрите также: В Луганске взорвался автомобиль с одним из "силовиков ЛНР" - видео

Тем временем в Горловке произошла перестрелка между "силовиками" и мародерами, грабившими частные дома. Последние оказались боевиками ДНР. После перестрелки один из мародеров был "задержан", второй смог сбежать, и в настоящее время числится "дезертиром".

Шахта Бутовская на карте пригородов Донецка:





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.