Под Новоазовском трое боевиков подорвались на своих минах - ГУР
Вчера, 20 февраля, трое боевиков гибридной российской армии на востоке Украины из состава "морпехов", расквартированных во временно оккупированном Новоазовске, подорвались при установке минных заграждений. Об этом случае сообщает на Facebook-странице Главное управление разведки.
По данным информаторов ГУР в зоне АТО, все трое "получили несовместимые с жизнью ранения".
Новоазовск на карте региона:
Также разведка сообщает о росте числа случаев употребления наркотиков как рядовым, так и командным составом военнослужащих оккупационных сил армии РФ в Крыму.
"С целью локализации этого явления руководством Минобороны РФ созданы спецбригады военных врачей, которые проводят комплекс мероприятий, в том числе "рейдовых", по тестированию личного состава на содержание в организме наркотических веществ", - резюмировали в ГУР.
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