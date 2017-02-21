За день в Донбассе ранение получил один военный - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 40 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день потерь и раненых нет

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение.

На мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреливали Широкино.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное и Павлополь. По Тарамчуку и Широкино вели огонь БМП боевико.

На донецком направлении - из 120-мм и 82-мм минометов наемники обстреляли Авдеевку, Луганское и Опытное, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Каменку. По Каменце огонь вел также снайпер.

На луганском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Катериновку.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое военных получили ранения, также семеро солдат травмированы при подрыве грузовика на фугасе.

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