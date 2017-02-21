Задержанного в ФРГ украинского экс-военного отпустили - адвокат

По словам адвоката Олега Березюка, Юрий Старов, которого в Мюнхене ранее задержали на основании решения суда оккупантов, был освобожден сегодня

Задержанного в Мюнхене гражданина Украины, одного из основателей 11-го батальона "Киевская Русь" Юрия Старова, отпустили. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил адвокат, глава Украинского юридического общества Олег Березюк.

"Юрий действительно освобожден из-под стражи, он получил справку из немецких мест лишения свободы и направляется в аэропорт Мюнхена для того, чтобы вылететь в Украину", - заявил Березюк.

По его мнению, решение освободить Старова было политическим.

"Юридического механизма освобождения без суда и следствия нет. Благодаря средствам массовой информации, на мой взгляд, произошло так, что было принято политическое решение", - добавил адвокат.

В воскресенье, 19 февраля, в Мюнхене задержали гражданина Украины, одного из основателей 11-го батальона "Киевская Русь" Юрия Старова. По словам адвоката, задержание произошло на основании решения Укрбюро Интерпола, которое объявило Старова в розыск по постановлению суда оккупантов.

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