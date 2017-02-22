ИС: в Донбассе замечены группы спецназа ГРУ РФ - готовят диверсии

Помимо возможных диверсий на пунктах управления войсками ВСУ, складах и в базовых лагерях, российские ГРУшники могут "охотиться" на командиров сил АТО

Сразу на нескольких участках линии фронта отмечено появление подразделений по 20-25 человек, составленные из спецназа Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ. Эти подразделения разбиты на диверсионно-разведывательные группы по пять-шесть человек, пишет сводка ресурса Информационное сопротивление.

"Отлично экипированы, дисциплинированы, на передовой "работают" наездами, все перемещения - в обстановке максимально возможной секретности (скрывают лица, никаких знаков отличий, друг друга называют исключительно позывными, а то и номерами). В район выполнения задач на передовой прибывают собственным автотранспортом, с "местным" командованием и боевиками общаются исключительно по служебной необходимости, проявляют исключительный интерес к способам инфильтрации в ближайшие тактические тылы украинских войск. Очень тщательно и скрытно изучают передний край на целом ряде участков, используют для ведения разведки широкий арсенал технических средств - портативные РЛС и средства радиоразведки", - говорится в сообщении.

По ряду признаков, утверждают информаторы групп ИС, эти ДРГ готовят ряд резонансных диверсий против ВСУ на переднем крае и в тактическом тылу.

Судя по востребованной командирами этих ДРГ информации, особым вниманием диверсантов будут пользоваться контрольные пункты и пункты управления украинских войск, склады боеприпасов и ГСМ, базовые лагеря, стоянки боевой техники. Также возможна "охота" на отдельных начальников сил АТО.

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В районе Станицы Луганской появилось новое подразделение противника во втором эшелоне численностью до роты, частично с бронетехникой. Отмечено по крайней мере две БМП-1, по одной БМП-2 и БРМ-1К, два тягача МТ-ЛБ, а также шесть грузовиков. Выдвинулось подразделение на север за Стукалову Балку и Приветное.

Последние две недели оккупанты значительно активизировали радиоэлектронную разведку. По данным агентуры ИС, это обусловлено нехваткой информации от источников на подконтрольных Украине территориях вследствие их значительного сокращения.

Террористы ДНР в ближайшее время ожидают прибытия нового подразделения "казаков", формирование которого осуществляется в Ростовской области. С начала года в Донбасс уже прибыло одно подразделение российских "казаков".

В районе Докучаевска замечено оборудование опорников боевиков гражданами числом до 50 человек в черной форме без опознавательных знаков и без оружия, которых охраняют вооруженные люди в маскхалатах. По предварительным данным, рабочие - осужденные или пленные.

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