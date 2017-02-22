1 марта в Донецке людей сгонят на антиукраинский митинг - ИС
22.02.2017 10:19
Пока по указке Кремля в Донецке организовывают "митинг", в Енакиево шахтеры, недовольные закрытием шахт, угрожают местным марионеткам РФ протестами
Фото: страница боевиков в соцсети
1 марта во временно захваченном боевиками гибридной российской армии Донецке главари террористической организации ДНР запланировали проведение антиукраинского "митинга" под лозунгом "Украина - террорист". Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
Данное мероприятие, отмечает агентура ИС в зоне АТО, проводится по указанию российских кураторов из администрации президента РФ в рамках общей кампании по дискредитации Украины и попыток сформировать позицию ОБСЕ и ООН по отношению к официальному Киеву, как "организатору военных преступлений против мирных жителей Донбасса".
По данным информаторов, шахтеры Енакиево, города-сателлита Донецка, угрожают "местным властям ДНР" массовыми протестами. Недовольство работников угледобывающего сектора связано с закрытием и фактическим уничтожением шести шахт по добыче угля коксохимической группы, которые входили в ГП Орджоникидзеуголь.
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Также, как информирует агентура ИС, на временно неподконтрольной территории в последние дни резко увеличилось число поданных от граждан заявлений на получение "паспортов" Л/ДНР. При этом отмечается появление среди местных слухов о том, что после признания РФ "паспортов" террористических организаций Украина будет лишать их владельцев гражданства. Такая перспектива вызывает негативный резонанс, поскольку от наличия гражданства Украины зависят различные соцвыплаты из украинского бюджета.
Тем временем на амвросиевский филиал компании Хайдельберг Цемент Украина в поселке Новоамвросиевское из России в обстановке секретности завезли четыре цистерны хлора. Сопровождение доставки осуществлялась по личному указанию главаря ДНР. По документации хлор намерены использовать с целью хлорирования воды, поставляемой населению КП Вода Донбасса. Охраняют цистерны вооруженные боевики.
Читайте также: ИС: в Донбассе замечены группы спецназа ГРУ РФ - готовят диверсии
Данное мероприятие, отмечает агентура ИС в зоне АТО, проводится по указанию российских кураторов из администрации президента РФ в рамках общей кампании по дискредитации Украины и попыток сформировать позицию ОБСЕ и ООН по отношению к официальному Киеву, как "организатору военных преступлений против мирных жителей Донбасса".
По данным информаторов, шахтеры Енакиево, города-сателлита Донецка, угрожают "местным властям ДНР" массовыми протестами. Недовольство работников угледобывающего сектора связано с закрытием и фактическим уничтожением шести шахт по добыче угля коксохимической группы, которые входили в ГП Орджоникидзеуголь.
Читайте также: Жебривский: "Русский мир" оставил без ремонта 320 домов Марьинки
Также, как информирует агентура ИС, на временно неподконтрольной территории в последние дни резко увеличилось число поданных от граждан заявлений на получение "паспортов" Л/ДНР. При этом отмечается появление среди местных слухов о том, что после признания РФ "паспортов" террористических организаций Украина будет лишать их владельцев гражданства. Такая перспектива вызывает негативный резонанс, поскольку от наличия гражданства Украины зависят различные соцвыплаты из украинского бюджета.
Тем временем на амвросиевский филиал компании Хайдельберг Цемент Украина в поселке Новоамвросиевское из России в обстановке секретности завезли четыре цистерны хлора. Сопровождение доставки осуществлялась по личному указанию главаря ДНР. По документации хлор намерены использовать с целью хлорирования воды, поставляемой населению КП Вода Донбасса. Охраняют цистерны вооруженные боевики.
Читайте также: ИС: в Донбассе замечены группы спецназа ГРУ РФ - готовят диверсии
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