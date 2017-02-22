Россия засылает в Донбасс "за опытом" перспективных военных - ИС

На войне против Украины оккупанты "обкатывает" офицеров, которых (в случае возвращения домой живыми) собираются продвигать по службе

Командование Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ набирает на войну в Донбассе молодых офицеров, которых планируют продвигать по службе. Отобранные для ротации российского военного контингента на временно оккупированном востоке Украины являются кандидатами на поступление в армейские учебные заведения РФ оперативного и стратегического уровней, сообщает у себя в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

Одновременно с этим никуда не исчезла и практика отбора в Донбасс "проштрафившихся" офицеров ВС РФ, которые либо совершили правонарушения, либо имеют дисциплинарные взыскания. Таких набирают на войну в Украину при наличии желания "реабилитироваться" путем участия в боевых действиях.

При этом, отмечает агентура ГУР, в укомплектовании подразделений гибридной армии РФ российскими наемниками принимают участие "военкоматы ЛНР/ДНР". В Макеевке оформляются документы на "призыв" группы российских граждан: Сергеева Е.А. из Татарстана, Бузаева С.Х. из Осетии и Рыбочкина А.А. из Самары.

Читайте также: В школах Луганска заставляют получать "паспорта" ЛНР

В полосе ответственности подразделения боевиков из Горловки военные тренеры работают с личным составом "казачьей сотни", которой командует московский "атаман" с уголовной кличкой "Черкес". Этих боевиков готовят для выполнения разведывательно-диверсионных задач в тыловых районах сил АТО.

Одновременно с этим в подразделениях "армии ЛНР" отмечается рост случаев грубого нарушения "армейской" дисциплины. Вчера, 21 февраля, местная "ВСП" боевиков задержала 14 наемников из подразделения в Алчевске: после употребления алкогольных напитков те устроили между собой перестрелку из автоматического оружия.

Читайте также: 1 марта в Донецке людей сгонят на антиукраинский митинг - ИС

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.