ОБСЕ сообщила, где боевики прячут танки и Грады в Донбассе

В оккупированных районах Донбасса наблюдатели зафиксировали пять РСЗО БМ-21 Град, заряженных ракетами и окрашенных в белый цвет

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в нескольких оккупированных населенных пунктах танки и Грады. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"СММ зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: три танка (Т-64), стоявшие в Александровске (10 км к западу от Луганска), один танк (Т-64) в селе Лиман (12 км к северо-западу от Луганска) и один танк на грузовике-платформе на территории комплекса в Луганске", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели также видели один МТ-ЛБ вблизи Дебальцево, одну БМП-1, стоявшую в частном дворе в Пикузах, две неподвижные БМП в Лимане, одну неподвижную БМП с установленной на ней зенитной установкой (ЗУ-23-2) на блокпосте боевиков террористической организации ЛНР к югу от Счастья.

Также СММ отмечает, что один неподвижный грузовик с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23) находился за пределами комплекса в Луганске, пять МТ-ЛБ двигались на север в поселок Калиново (60 км к западу от Луганска) два МТ-ЛБ с установленными на них пулеметами (ПКТ, 7,62 мм) в село Хорошее (36 км к западу от Луганска).

"В оккупированных районах наблюдатели зафиксировали пять РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм), заряженных ракетами и окрашенных в белый цвет. Наблюдатели также впервые зафиксировали отсутствие одной РСЗО (БМ-21), 6 самоходных гаубиц (2С1) и двух минометов (ПM-38, 120 мм). В двух отдельных случаях им не удалось получить доступ к таким местам хранения", - подчеркнули в ОБСЕ.

"Несмотря на совместное заявление трехсторонней контактной группы от 1 февраля и достигнутой 15 февраля договоренности, стороны до сих пор не предоставили информацию на запрос СММ о подлежащем отводу вооружении и месторасположении подразделений и формирований", - добавили в пресс-службе.

10 февраля сообщалось, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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