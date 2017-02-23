На химическом заводе в Узбекистане произошел взрыв: есть жертвы

В результате взрыва на Ферганаазот есть погибшие, но их количество пока не уточняется

На химическом заводе Ферганаазот в узбекском городе Фергана произошел взрыв. Есть погибшие, но их количество пока не уточняется, сообщает ВВС со ссылкой на местное МЧС.

По данным ведомства, взрыв произошел днем 23 февраля во время ремонтных работ в аммиачном цехе.

В министерстве добавили, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося уже создана правительственная комиссия. Она же займется оказанием необходимой помощи семьям пострадавших.

Как сообщает агентство, Ферганаазот занимается выпуском удобрений и другой химической продукции. Почти три четверти акций предприятия принадлежит государству, а практически вся оставшаяся доля - акционерной компании Узкимесаноат.

Сегодня в Чехии на предприятии Poličské strojírny в городе Поличка произошло несколько взрывов. По предварительной информации, в результате взрывов травмы различной степени тяжести получили 19 человек, среди которых есть пожарные.

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