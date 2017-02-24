Сотрудников полиции задержали по подозрению в наркоторговле

Против двух действующих и одного бывшего сотрудников полиции открыто уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий

Работники внутренней безопасности полиции совместно с Главным управлением Нацполиции в Днепропетровской области задержали двух действующих и одного бывшего сотрудников, которых подозревают в преступной деятельности, а именно, в превышении полномочий и сбыте наркотических веществ. Задержанные взяты под стражу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что 31-летний житель Днепра обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой разбойного нападения, а один из нападавших - сотрудник полиции.

"Во время установления обстоятельств событий оказалось, что заявитель вместе с товарищем приехал на автомобиле в лес, где заготавливали сухостой. Вскоре к ним подъехали 4 машины, из которых вышло 10 человек, один из которых представился милиционером. "Встреча" закончилась тем, что заявителя с товарищем избили, угрожая оружием, и отобрали у них $1000, бензопилы и дрова", - сообщает пресс-служба.

По данному факту областная прокуратура начала уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием и применением оружия) УК Украины.

Правоохранители установили, что к нападению причастен 22-летний курсант ведомственного вуза, который проходил практику в одном из отделов полиции Днепра, 46-летний бывший участковый инспектор милиции этого же отдела и еще трое уроженцев области 36-49 лет.

Кроме того, в ходе проверки фактов, выяснилось, что эта группа действовала подобным образом неоднократно. Получив решение суда, правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Учитывая информацию о наличии у подозреваемых оружия, в спецоперации были задействованы бойцы спецподразделения КОРД.

Во время мероприятий у курсанта было обнаружено и изъято 3 незарегистрированных охотничьих ружья с патронами, 3 пистолета с патронами, резиновая дубинка, бейсбольная бита и мотоцикл Honda, который находился в розыске Интерпола. У других подозреваемых нашли револьвер, кастет, 4 охотничьих и одно пневматическое ружья, а также патроны к ним. Изъятое направлено на проведение экспертизы, рассказали в пресс-службе.











Фото: npu.gov.ua

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