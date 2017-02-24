Под Харьковом разоблачили центр легализации мигрантов: фото
В Харьковской области пограничники обнаружили и совместно с представителями прокуратуры задокументировали и пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
По его данным, легализация осуществлялась путем выдачи видов на жительство в Украине на период фиктивного обучения в вузе.
"Таким образом более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран - поставщиков нелегальных мигрантов, незаконно длительное время находились на территории Украины и "учились" по 10-15 лет. Стоимость такой "услуги" злоумышленники оценивали в $850 в год", - сообщил Слободян.
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
В настоящее время продолжаются обыски и документирования доказательств противоправной деятельности.
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