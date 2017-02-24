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Под Харьковом разоблачили центр легализации мигрантов: фото

24.02.2017 13:33
Более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран незаконно длительное время находились на территории Украины и "учились" по 10-15 лет
Под Харьковом разоблачили центр легализации мигрантов: фото
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

В Харьковской области пограничники обнаружили и совместно с представителями прокуратуры задокументировали и пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

По его данным, легализация осуществлялась путем выдачи видов на жительство в Украине на период фиктивного обучения в вузе.

"Таким образом более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран - поставщиков нелегальных мигрантов, незаконно длительное время находились на территории Украины и "учились" по 10-15 лет. Стоимость такой "услуги" злоумышленники оценивали в $850 в год", - сообщил Слободян.


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

В настоящее время продолжаются обыски и документирования доказательств противоправной деятельности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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