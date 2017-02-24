СБУ: В Одессе изъята партия газет провокационного содержания

Как утверждают в спецслужбе, группа провокаторов по заданию кураторов из РФ планировала распространить газеты в дни памяти Героев Небесной сотни

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины изъяли крупную партию печатной продукции провокационного содержания. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"22 февраля в Одессе сотрудники СБУ изъяли 2,5 тонны фейковых газет, очень похожих на официальное издание одной из политических партий, представленных в парламенте. Фальшивка содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию", - говорится в сообщении.



Как отмечают в спецслужбе, разоблачена организованная группа провокаторов, которые якобы по заданию российских кураторов готовили ряд пропагандистских акций в дни чествования памяти Героев Небесной сотни.



Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства, заявляют в СБУ.

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"Как установили оперативники спецслужбы, груз был доставлен в Одессу из Киева. Главные исполнители акции (гражданка Украины - жительница столицы и гражданин России - житель Одессы) должны были получить за свою работу 18 тысяч грн. Они уже успели подобрать 30 распространителей фейкового издания и арендовали помещение для хранения газет", - говорится в сообщении.



Сейчас СБУ устанавливает всех причастных к этой акции антиукраинской пропаганды.



23 февраля сообщалось, что правоохранители прекратили противоправную деятельность международной хакерской группировки, в состав которой входили четыре жителя Днепропетровской области.



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