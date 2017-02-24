USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Одесской области школьник умер на перемене между уроками

24.02.2017 15:33
По предварительным данным, смерть произошла из-за закрытой травмы брюшной полости, внутреннего кровотечения
В Одесской области школьник умер на перемене между уроками

В Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 14-летнего подростка во время школьной перемены между уроками. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, передает Бессарабия-информ.

Сообщение о смерти 14-летнего учащегося поступила в правоохранительные органы от медицинского работника вчера, 23 февраля.

Отмечается, что в селе Старая Некрасовка Измаильского района школьник умер на перемене между уроками.

"Сверстники говорят, что бегали, ему внезапно стало плохо…", - рассказали в главке.

По предварительным данным, смерть произошла из-за закрытой травмы брюшной полости, внутреннего кровотечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины - умышленное убийство. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, уточняются причины смерти. Назначен ряд экспертиз.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 