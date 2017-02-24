В Одесской области школьник умер на перемене между уроками

По предварительным данным, смерть произошла из-за закрытой травмы брюшной полости, внутреннего кровотечения

В Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 14-летнего подростка во время школьной перемены между уроками. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, передает Бессарабия-информ.

Сообщение о смерти 14-летнего учащегося поступила в правоохранительные органы от медицинского работника вчера, 23 февраля.

Отмечается, что в селе Старая Некрасовка Измаильского района школьник умер на перемене между уроками.

"Сверстники говорят, что бегали, ему внезапно стало плохо…", - рассказали в главке.

По предварительным данным, смерть произошла из-за закрытой травмы брюшной полости, внутреннего кровотечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины - умышленное убийство. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, уточняются причины смерти. Назначен ряд экспертиз.

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