Врач военного вуза задержан на взятке в $1 тыс - прокуратура

Хирург медслужбы академии сухопутных войск во Львове требовал деньги от родителей одного из курсантов, отметили в военной прокуратуре

Врач-хирург медицинской службы Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного (Львов) задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.



Согласно сообщению, факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в четверг, 23 февраля, зафиксировали сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона совместно с главным отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области.

"Денежные средства в размере $1000 от родителей одного из курсантов указанного вуза предназначались за содействие в изготовлении медицинской документации, являющейся основанием для увольнения курсанта с военной службы по состоянию здоровья", - отметили в прокуратуре.

Подозреваемый в коррупции врач задержан. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска в служебном кабинете.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством), избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

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Ранее сегодня, 24 февраля, сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили в Черниговской области масштабный механизм получения "откатов" должностными лицами при сдаче в аренду недвижимости Минобороны.

Фото: ssu.gov.ua, vpzhr.gp.gov.ua



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