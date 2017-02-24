В Киеве следователь полиции задержан на взятке 82 тыс грн

В Киеве сотрудниками военной прокуратуры задержан следователь полиции по подозрению в получении взятки в 82 тыс грн

В Киеве сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали по подозрению в коррупции следователя одного из районных управлений Нацполиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачен на получении неправомерной выгоды следователь одного из районных управлений Нацполиции в Киевской области", - сказано в сообщении.

Сотрудник полиции за сумму в 82 тысячи гривень обещал повлиять на другого следователя по поводу закрытия уголовного дела и возвращения конфискованного имущества - автомобиля.

Полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, полученная неправомерная выгода изъята.









Должностному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения с отстранением его от должности.

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