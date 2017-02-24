Лобовое столкновение в Полтавской области: пять пострадавших

ДТП произошло около 07:00 утра на автодороге Гадяч - Опошня, вблизи села Вельбовка в Полтавской области. Пятеро человек пострадали

В пятницу, около 07:00 утра, в Полтавской области произошло лобовое столкновение автомобилей Ford и Peugeot, в результате пострадали пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция установила, что за рулем Ford, который двигался в направлении Полтавы, находился 65-летний полтавчанин. Он столкнулся с Peugeot, которым управлял 69-летний житель Гадяча.

В результате ДТП травмы разной тяжести получили пять человек. Пострадал водитель и 65-летняя пассажирка Peugeot, а также водитель и двое пассажиров Ford 20-ти и 30-ти лет. Травмированные госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы, регулируют движение на трассе.









Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Виновнику аварии грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет или без такового.

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