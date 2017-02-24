Боевики обстреляли наблюдателей ОБСЕ и отобрали у них дрон

Наблюдатели пытались запустить БПЛА, чтобы проверить предполагаемый артобстрел Донецкой фильтровальной станции

Сегодня в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, инцидент произошел сегодня примерно в 14:30 контролируемой боевиками Ясиноватой.

"Наблюдатели пытались запустить БПЛА, чтобы проверить предполагаемый артобстрел Донецкой фильтровальной станции, когда вооруженные люди направили свое оружие на них и захватили беспилотник, после чего один из мужчин открыли огонь вблизи патруля", - говорится в сообщении.

"Ведение огня по невооруженными гражданским наблюдателям является не только прямой угрозой жизни мужественных мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы добиться мира в Украине, - это прямой вызов коллективной воле 57 стран участниц ОБСЕ и минским соглашениям ", - заявил Апакан.

Глава СММ ОБСЕ настаивает на том, что ответственные лица должны быть привлечены к ответственности.

Сегодня первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что с 12 по 19 февраля 2017 года было зафиксировано 20% уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с предыдущей неделей.

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