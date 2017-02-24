Полторак уволил ответственных за условия в учебном центре Десна
Министр обороны Украины Степан Полторак уволил трех военных должностных лиц по итогам работы комиссии в 169 учебном центре Сухопутных войск ВСУ, дислоцированном в пгт Десна Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минообороны.
Согласно сообщению, бездеятельность должностных лиц привела к ухудшению ситуации с обеспечением надлежащих условий размещения и службы личного состава.
Кроме того, в 2017 году к плановым 12,7 млн грн для нужд учебного центра будет дополнительно выделено еще 15 млн грн.
По словам министра, такое решение принято с целью максимального ускорения работ по совершенствованию учебно-материальной базы центра.
Ранее стало известно, что в Десне внепланово проверили продукты питания и выявили массовые нарушения условий хранения продуктов, а также их низкое качество.
Ранее Полторак сообщил, что в 2017 году 25 военных частей планируется перевести на новую систему обеспечения питанием.
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