Полторак уволил ответственных за условия в учебном центре Десна

Бездеятельность должностных лиц привела к ухудшению ситуации с обеспечением надлежащих условий службы личного состава в учебном центре Десна

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил трех военных должностных лиц по итогам работы комиссии в 169 учебном центре Сухопутных войск ВСУ, дислоцированном в пгт Десна Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минообороны.

Согласно сообщению, бездеятельность должностных лиц привела к ухудшению ситуации с обеспечением надлежащих условий размещения и службы личного состава.

Кроме того, в 2017 году к плановым 12,7 млн грн для нужд учебного центра будет дополнительно выделено еще 15 млн грн.

По словам министра, такое решение принято с целью максимального ускорения работ по совершенствованию учебно-материальной базы центра.

Ранее стало известно, что в Десне внепланово проверили продукты питания и выявили массовые нарушения условий хранения продуктов, а также их низкое качество.

Ранее Полторак сообщил, что в 2017 году 25 военных частей планируется перевести на новую систему обеспечения питанием.

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